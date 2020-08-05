Yangın, Bozkurt ilçesi İnceler Mahallesi’ne yakın ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda sarp bölgede gece saatlerinde başladığı belirtilen yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve 3 helikopter ile müdahalenin devam ettiği belirtildi. İddialara göre, yaklaşık 1 hektarlık alanın yandığı ve arazinin sarp ve ulaşılması zor bir alanda olması nedeniyle ekipler, ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi.