Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kasaplar Mahallesi Kasaplar Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, S.Y. (18), kardeşi Seyit Taha Y'yi (8) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polis merkezine giden S.Y., Türkbeleni’ndeki çamlık alanda kardeşini bıçakladığını söyledi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri Seyit Taha Y. cansız bedeniyle karşılaştı. 112 sağlık ekibi ise Seyit Taha Y. öldüğünü belirledi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinde gerekli incelemelerde bulunurken, Seyit Taha Y.’nin cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Psikolojik problemler yaşadığı ve uyuşturucu madde kullanmaktan kaydının bulunduğu bildirilen S.Y. gözaltına alındı.