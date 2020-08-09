Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’ın Türkiye sınırındaki orman yangınında üçüncü güne girildi. Sınır hattındaki tel çitlerin yanına kadar ulaşan alevler, Tunca Nehri istikametine ilerliyor. Edirne’nin sınır köylerinden Hüseyinpınar köyünün karşı bölgesine kadar ulaşan alevler, şiddetli rüzgarında etkisiyle ilerlemeye devam ediyor. Köy halkı, yangının başladığı Hamzabeyli bölgesi ile alevlerin şuana kadar ulaştı alanın 15 kilometre uzunluğunda olduğuna dikkat çekti.

Ekipler sınır hattında hazır bekliyor

Edirne Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi ile birlikte Edirne Belediyesi, Süloğlu Belediyesi ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekiplerinin Bulgaristan-Türkiye sınırında bekleyişleri devam ediyor.

Helikopter müdahalesi başladı

Yangın, rüzgar ve fırtınanın da etkisiyle hızla ilerliyor. Diğer yandan Bulgaristan ekipleri tarafından yangına helikopter ile müdahale edildiği görüldü.