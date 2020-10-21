Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 16.00 sıralarında Modernevler Mahallesi 102’nci cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. İddiaya göre, tartıştığı eşi tarafından silahla elinden yaralanan kadın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polise teslim olmamak için kızıyla balkona geçen ve ismi henüz belirlenemeyen adamı ise yaklaşık bir saattir ikna edilmeye çalışılıyor.