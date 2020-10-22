Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Hüyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, avdan dönen Ali K. (27), evinin bahçesinde tüfeğini temizlediği sırada penceredeki annesi Servet K.’yi (50), kazayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götürmek istediği kadın yolda hayatını kaybetti.

Olay sonrası Ali K. gözaltına alındı.