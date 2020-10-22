Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Hüyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, avdan dönen Ali K. (27), evinin bahçesinde tüfeğini temizlediği sırada penceredeki annesi Servet K.’yi (50), kazayla vurdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götürmek istediği kadın yolda hayatını kaybetti.
Olay sonrası Ali K. gözaltına alındı.
Annesini tüfekle vurarak öldürdü
22.10.2020 - 12:33 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 13:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde oğlu tarafından pompalı tüfekle kazara vurulduğu ileri sürülen kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Hüyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, avdan dönen Ali K. (27), evinin bahçesinde tüfeğini temizlediği sırada penceredeki annesi Servet K.’yi (50), kazayla vurdu.
Etiketler : Kahramanmaraş,
740829 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740829.aspx
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