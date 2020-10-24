Rıfat Keskin'in (24) kullandığı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Salihpaşalar mevkisinde, kavşaktan dönen Murat A. (51) idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail Karakan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Keskin ile otomobildeki Emre Çetin (26) ve Ömer Özgür Akkaya (26), ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Muğla'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
24.10.2020 - 12:36 | Son Güncelleme: 24.10.2020 - 12:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : muğla,menteşe,trafik kazası,
741381 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741381.aspx
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