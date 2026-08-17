E.C.A. monoblok ısı pompası ile ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı tek bir sistemle karşılayın

İklimlendirme sektörünün güçlü markalarından E.C.A., ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacını tek bir sistemle karşılayan monoblok ısı pompasıyla hem bütçenizi hem de çevreyi düşünüyor.

Çözüm odaklı çalışmaları ile iklimlendirme sektörünün öncü markalarından E.C.A., dönüşen yeni dünyayı çevre dostu teknolojili monoblok ısı pompaları ile desteklemeye devam ediyor.

KONFORLU, TASARRUFLU VE ÇEVRECİ

Doğadan aldığı ısı enerjisini kullanarak hayat alanlarındaki ısıtma ve soğutma ihtiyacını tek bir sistemle karşılayan E.C.A. Monoblok Isı Pompası, yüksek verimlilikte çalışmasının yanı sıra sıcak su imkanı ile kış mevsiminde de konfor sağlıyor. E.C.A. Monoblok Isı Pompası, ihtiyaç duyduğu enerjiyi fosil yakıtlar yerine doğadan elde ederek atık gaz salınımını engelliyor ve çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor. Yüksek enerji verimlilik değerleriyle de tasarruf sağlıyor.

DÜŞÜK MALİYETLE GENİŞ KULLANIM ALANI

E.C.A. Monoblok Isı Pompası, geniş kapasite aralığı sayesinde iş yerleri, müstakil evler, restoranlar ve apartman daireleri gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Geniş kullanım alanına sahip olan E.C.A. Monoblok Isı Pompası, yüksek enerji verimi, kolay kurulumu ve ilk yatırım maliyetinin düşük olması ile öne çıkıyor. Fan coil, radyatör, havuz suyu ısıtma, yerden ısıtma, boyler destekli kullanım ile sıcak su imkanının sağlaması sebebiyle geniş kapsamlı çözüm sunan bir ürün haline geliyor. Sessiz veya turbo modu ile çalışan E.C.A. Monoblok Isı Pompası’nın kumandası ile haftalık programlama yapılarak hayat alanlarının sıcaklık değeri kolaylıkla ayarlanabiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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