Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen Afet ve Acil Durum Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantıda Bakan Soylu'nun yanı sıra AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yer aldı. Konuşmasında deprem sonrasında yaşanabilecek önemli sorunlardan bahseden Bakan Soylu, “Bugün iki önemli sunumumuz var. Bir tanesi güvenlik ve trafik çalışmamız. Sürekli bunu anlatıyoruz, depremin ilk 6 saati bizim için mühimdir. Çünkü bu ilk 6 saatte hem deprem ve afetlerle ilgili alacağımız aksiyon, hazırlıkların sahaya yansıtılması; en önemlisi vatandaşımızın bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Özellikle doğalgaz gibi elektrik şalterleri gibi, bir takım hem yangın hem zehirlenmelere teşkil edebilecek süreçlerden vatandaşımızın depremden hemen sonra tedbir alabilmesini sağlamalıyız” ifadelerine yer verdi.

"Aksi? Aksi felakettir"

Depremin ardından yolların açık tutulmasının hayati derecede önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Soylu, “İnşallah temennimiz boş kalacak olduğunu değerlendirdiğimiz yollarda itfaiyelerin, ambulansların, arama kurtarma ekiplerinin araçlarının ilgili yerlere, enkaz alanlarına ulaşmalarını temin edebilmek. Aksi? Aksi felakettir. Bunu net söyleyeyim, hiç lafı eğip bükmeye gerek yok. Biz bir afet bölgesindeyiz, her türlü afetle de karşı karşıyayız. Coğrafyamız böyle bir coğrafya. İstanbul bir depremde nereden kapanacak? Yollar hangi ölçekte kapanacak? Hangi hastane yollarını, hangi arama kurtarmayla ilgili nereye ve nasıl ulaşacağız bütün bunlara yönelik adımlar şimdi yapılacak. Ardından toplanma bölgeleri ve tahliye gibi değerlendirmeler Kağıthane üzerinden gerçekleştirilecek. Deprem bizim her gün karşılaştığımız mesele değildir ama karşılaşabileceğimiz meselelerdir. Yapmamız gereken mümkün olduğu kadar hatırlatmaktır” dedi.

“Toplanma alanı ayrı, barınma alanı ayrı"

Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

“Toplanma alanı ayrı, barınma alanı ayrı. Toplanma alanı depremin ilk anından sonra tahliye olacağımız, tahliye edileceğimiz mahallemize en yakın, mahallemizin içerisinde bulunan alanlardır. Allah muhafaza depremin ne zaman olacağını kim bilmiyor? Ne olursunuz siyasal tartışmaların içine girmeyin. Belediyenin verdiği, boş alan bir alan toplanma alanı olabilir. Sonra biz bu alanı değiştirebiliriz. Bazen bize getirilen çalışmalarda eksiklikler olabilir. İstanbul’da toplanma alanları kişi başına düşen 1.29 metrekareydi. Biz bunu son yaptığımız çalışmayla 2 metrekarenin üzerine çıkardık. Ama örneğin bazı mahallelerde hiç yoktu. Biz bunu ortadan kaldırdık. Bazı mahallelerde 0,60 - 0,80 metrekareydi. Her binaya toplanma alanları afişini asacağız.”