Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökhan E'den bir süre haber alamayan apart sahibi, Kutlubey Mahallesi'ndeki aparta geldi. Gökhan E'nin kafasına poşet geçirilmiş halde hareketsiz yattığını gören apart sahibi, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Gökhan E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu arada, Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay da olay yerine gelerek bilgi aldı. Gökhan E'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.