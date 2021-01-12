Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda yaşanan motosiklet hırsızlığı, ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan bölgelerdeki iş yerlerine ait çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 9’u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde şase numaraları silinmiş halde bulunan 9 motosiklet de sahiplerine teslim edildi. Ayrıca ekiplerin çalışmaları sırasında tespit ettiği ve aranması bulunan 19 kişi de adli makamlara teslim edildi.