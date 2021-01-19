Merkez Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde, bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ederken dairede kimsenin olmadığını tespit etti. Ekipler, bazı vatandaşların yardımıyla diğer katlarda oturanları tahliye etti. Dumandan etkilendiği belirlenen 6 kişiye ambulansta müdahale edildi. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere başlatılan çalışma sürüyor.
Adana'da korkutan apartman yangını
19.01.2021 - 01:34 | Son Güncelleme: 19.01.2021 - 01:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da 4 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangında, 6 kişi dumandan etkilendi.
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760931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760931.aspx
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