Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinin Şeyhşafi Mahallesi'nde ikamet eden 9 aylık hamile Nazlı Yıldırım (35), eşi Adem Yıldırım ile birlikte dün akşam Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek burada anne karnındaki bebeğini kontrol ettirmek istediler.

Doktorlar 3. çocuklarını bekleyen Yıldırım çiftinin hastaneye geldiklerinde doğumun başladığını tespit ettiler. Bu sırada normal doğum sırasında Nazlı Yıldırım kalp krizi geçirdi. Doktorlar kalbi duran anneye müdahale ederken bu sırada bebeği de anne karnından sezaryenle aldılar.

KIZINI KUCAĞINA ALAMADAN HAYATINI KAYBETTİ

Sezaryenle dünyaya gelen kız çocuğu ve annesi Nazlı Yıldırım ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Nazlı Yıldırım yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebek ise hastanede tedavi altına alındı. Nazlı Yıldırım'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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