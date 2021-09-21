Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yol yapım şantiyesinde çalışan 44 yaşındaki Aziz Erkan, işe gitmek için evden çıktıktan sonra sokakta yürüdüğü sırada sırtından tüfekle vuruldu.

Silah sesine uyanan mahalleli, yerde yatan şahsı görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polisler Aziz Erkan’ı vuran kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

AYNI SABAH KIZI ORTADAN KAYBOLDU

Olayın yaşandığı sabah Aziz Erkan’ın 20 yaşındaki kızı Esra E.’nin de aniden ortadan kaybolduğu belirlendi. Polis ekipleri kızın kaybolması ile saldırının bağlantısının olup olmadığını araştırıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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