Türkiye Gazetesi

Her mevsimde sevilerek tüketilen mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor. Soğuk kış sabahlarında insanın içini ısıtan mercimek tam bir şifa deposu. Baklagiller familyasından olan mercimek, 20 ila 70 santimetre boylarında, yumuşak ve ince gövdeli, yuvarlak minik meyveleri bulunan otsu bir sebze bitkisidir. Potasyum bakımından son derece zengin olan mercimek tansiyonu düşürüyor.

Ayrıca en fazla demir ihtiva eden gıdalardan olan mercimek, folik asit yönünden de zengindir. Kansızlığı önler ve kansere yakalanma riskini düşürür. Bol kan yaptığından dolayı hasta ve zayıf kişiler için çok faydalıdır.

BEDEN VE ZİHNİ DE ZİNDE TUTUYOR

Yüksek protein ihtiva ettiği için beden ve zihin işçilerini de zinde tutar.



STRESİN KÖKÜNÜ KURUTUYOR

Mercimeğin en önemli faydalarından biri ise stresi azaltıp sinirleri teskin etmesi. Geceleri yıpranan adalelerin tamirini hızlandırır ve bağırsakları yumuşatır. Ayrıca mercimeğin anne sütünü de artırıcı etkisi vardır. Uzmanlar bebek emziren kadınların bol bol mercimek yemelerini tavsiye ediyor.

Öte yandan Bursa'da Reyhan Pazarı'nda kırmızı mercimeğin kilosu 15 liraya, lokantalarda bir tas mercimek çorbası ise 10 ila 15 liraya satılıyor.

2020 yılında fiyatı en çok artan ürün kırmızı mercimek oldu Bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri istatistiklerine göre, geçtiğimiz yıl fiyatı en çok artan ürün yüzde 44,31 ile kırmızı mercimek oldu.

Mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergileri düşürüldü. Paramız yine elin çiftçisine gidecek Gıda ürünlerinde artan fiyatları düşürmek için mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergileri düşürüldü. Kaynaklarımız yine yabancı ülkelere gidecek.