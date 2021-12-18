Türkiye Gazetesi

Kayseri'de bir kadın, hırsızlık için girdiği evden tam 150 bin lira değerinde iynet eşyasını çaldı. Olay sonrası geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri söz konusu hırsızı yakalayıp tutukladı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 7 farklı hırsızlık olayına karışan M.K. (29), bir evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın K.Ç. (40) ve 5 farklı işyerinden hırsızlık yapan Y.A.'yı (25) yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipleri, şüpheli 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan K.Ç.'nin binaya girdiği anlar da, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanırken, K.Ç. ve Y.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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