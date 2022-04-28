Türkiye Gazetesi

Ramazan yardım çalışmalarını ‘İyilik Seninle’ sloganıyla sürdüren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’un Müslüman mahallesi Bo-Kaap’ta her gün gerçekleştirdiği 300 kişilik sıcak yemek dağıtımı, farklı mahallelerde kurulan iftar sofraları ve Ramazan bilinciyle anaokullarında ikram ettiği iftar yemeğiyle Türkiye ile Güney Afrika arasında gönül köprüleri inşa edilmesine vesile oluyor. İDDEF, ayrıca yaklaşık 170 yıllık geçmişe sahip kardeşlik bağının yaşatılmasını ve güçlenmesini sağlayarak Osmanlı torunlarını iftar yemeğinde buluşturuyor.

YÜZYILLAR ÖNCE ATILAN KARDEŞLİK TOHUMLARI YEŞERMEYE DEVAM EDİYOR

Güney Afrika’daki Osmanlı kökenli aileleri ve bölgedeki Müslümanları unutmayan İDDEF, başkent Cape Town’da iftar yemeği programı düzenledi. Osmanlı Devleti zamanında Güney Afrika’da çeşitli devlet görevleri ile ilmi ve kültürel hizmetler yapmak üzere görevlendirilen Ebubekir Efendi, Mahmut Fakih Efendi ve Mahmud Haşim Paşa’nın torunları İDDEF’in iftarında bir araya gelerek Ramazan’ın kardeşlik duygusunu yaşayıp hasbihal etti, hasret giderdi. İftar programına Osmanlı ailelerinin yanı sıra Güney Afrika’da İslami mücadelenin sembol isimlerinden Şehit İmam Abdullah Harun’un oğlu Prof. Dr. Muhammed Harun ve kızı Fatma Harun iştirak etti. Samimi bir dostluk ortamında gerçekleşen iftar programında, Cape Town Üniversitesinde görevli akademisyen Dr. Halim Gençoğlu, Cape Argus Gazetesinden Aziz Hardley, Güney Afrika’nın meşhur fotoğrafçılarından Ömer Badsha ve Türkiye Cumhuriyeti Cape Town Konsolosluğu çalışanları da katıldı. Programdan oldukça memnun olan katılımcılar, bu anlamlı organizasyona imza attığı için İDDEF’e teşekkürlerini sundu.

HER GÜN 300 KİŞİYE İFTAR YEMEĞİ İKRAM EDİLİYOR

İDDEF, ayrıca Ramazan ayında Cape Town’un Bo-Kaap bölgesinde her gün Müslümanlara iftar yemeği ikram ediyor. Ramazan boyunca süren iftar organizasyonuyla sıcak yemek ikram ettiği gibi ekipleriyle evlere yemek dağıtımı yapıyor. Bo-Kaap Kültür Evi ve çeşitli noktalarda her gün 300 kişilik verilen iftar yemeğine Türkiye’nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ da katılım sağladı. Müslümanlarla sohbet ederek yemek dağıtan ve iftar yapan Yeşildağ, iki ülkenin dostluk ve kardeşliğine vurgu yaptı.

“RAMAZAN RUHUYLA MANEVİ BİR ATMOSFER OLUŞUYOR”

Bo-Kaap Mahallesi’ndeki iftar etkinliğinin Ramazan ayının ruhuyla özdeşleşen manevi bir atmosfer oluşturduğunu hatırlatan Dr. Halim Gençoğlu, “İDDEF Ramazan ayı boyunca iftar yemeğini Bo-Kaap halkına ikram ediyor. Bende üniversitedeki derslerim bitince Bo-Kaap’a gidip iftar yemeği dağıtımına gönüllü olarak destek oluyorum. İftar programımıza Türkiye’mizin Cape Town Başkonsolosu Sayın Sinan Yeşildağ ve çalışma ekibi de katıldı. Başkonsolosumuzun katılımı münasebetiyle iftar yemeği organizasyonunu Osmanlı âlimi Mahmut Fakih Efendi’nin evinin önünde yaptık. Mahmut Fakih Efendi’nin torunlarından Muhammed Nathri Efendi ve kız kardeşi de iftar dağıtımında bulundu. İDDEF’in organize ettiği iftarlarda bütün Bo-Kaap Mahallesi’ni doyuran lezzetli ve bol yemekler sunuluyor. İnsanlar etli pilav ikramını evlerine götürüyor. İDDEF’e müteşekkiriz, başkonsolosumuz da bu çalışmadan çok memnun” dedi.