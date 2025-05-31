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Doğada kendiliğinden yetişiyor! Elleriyle tek tek topluyorlar, bedava protein!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta vatandaşlar, hava sıcaklıklarının artmasının ardından doğada kendiliğinden yetişen mantarları toplarken, hem doğal hem de ekonomik olan bu mantarı protein kaynağı olarak et yerine tüketiyorlar.

Sivas'ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte doğada kendiliğinden yetişen köy mantarları vatandaşların ilgisini çekiyor. Yüksek rakımlı bölgelerde görülen ve halk arasında ‘evlek' olarak adlandırılan bu mantarlar, doğal yapısı ve yüksek protein içeriğiyle sofralarda yerini alıyor. Vatandaşlar, sabah erken saatlerde açık alanlara çıkarak bu doğal mantarları topluyor. Hem besleyici hem de lezzetli olan köy mantarı, sofralarda bedava şekilde etin alternatifi olarak tüketiliyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Elleriyle tek tek topluyorlar, bedava protein! - 1. Resim

"ALLAH BİZE BU MANTARI LÜTFETMİŞ"

Köy mantarının doğanın insana sunduğu en özel nimetlerden biri olduğunu söyleyen Selahaddin Şeker, "Şu anda Sivas'ın Merakum mevkiinde bulunuyoruz. Buraya mantar toplamaya geldik. Her toplamaya geldiğimizde 20-30 kg civarında mantar topluyoruz. Protein deposu olan bu mantarı doğal olduğu için tüketiyoruz. Biz yıllardır mantar toplama işiyle uğraştığımız için hangi mantarın zehirli olup olmadığını anlayabiliyoruz. Mantar toplamaya giderken yanına bilen bir kişi almak önemlidir. Toplanan yerlerde yılan ve kene olduğundan dolayı dikkatli olunmalıdır. Bazı kişiler mantardan anlamadığı için farkında olmadan zehirli olan türünü tüketebiliyor. Köy mantarı, belli mevkide yetişen ve belli bir zamanda yetişen bir mantar türüdür. Allah bize bu mantarı lütfetmiş, çok güzel bir nimet. Biz de toplayıp bu nimeti değerlendiriyoruz" dedi.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Elleriyle tek tek topluyorlar, bedava protein! - 2. Resim

"MANTARI ETTEN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

Köy mantarının Allah'ın kendilerine verilen bir nimet olduğunu belirten Halit Dursun, "Köy mantarını bahar ayının bize vermiş olduğu bir ikram olarak görüyoruz. Hem kendimize hem de etrafımızdaki insanlar için topluyoruz. Allah her mevsimde güzellikler veriyor. Bahar ayında da Sivas'ta yetişen madımak, yemlik, evelik otu ve mantar güzelliği vardır. Her sene mayın ayının ilk haftası köy mantarı toplama sezonu başlar. Yağmur yağar, havalar ısınır ve mantarlar yüzeye çıkar. Sivas'ın insanı bu mantarı severek tüketir. Bu mantarın közlemesi yapılır, mangalda üzerine kaşar eklenip pişirilerek tüketilir. Soslu yemekler dâhil mantarı birçok yemek türü ile birlikte tüketiyoruz. Mantarı etten daha çok seviyorum" diye konuştu.

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Elleriyle tek tek topluyorlar, bedava protein! - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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