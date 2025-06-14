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Hayalini gerçekleştirdi, kendi işinin patronu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çankırı'da yaşayan 45 yaşındaki Fatma Gökkaya, 10 yıl önce açtığı hediyelik eşya dükkanıyla hayalini gerçekleştirdi. Kendi ayakları üzerinde durmayı başaran Gökkaya, hem gelir elde ediyor hem de işini keyifle sürdürüyor.

Çankırı'da daha önce aynı sektörde bir iş yerinde çalışan Fatma Gökkaya, yıllar boyunca kurduğu hayalini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Küçük ancak ilgi çekici dükkanında satış yaptığı ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlayan girişimci kadın, Bağ-Kur primlerini yatırarak kendi sosyal güvencesini de sağlıyor.

Hayalini gerçekleştirdi, kendi işinin patronu oldu - 1. Resim

"ESKİDEN BU İŞİ YAPAN FAZLA KİŞİ YOKTU" 

Dükkanını "küçük bir fanus" olarak tanımlayan Gökkaya, "Daha önce bu sektörde başka birisinin yanında çalıştım. Hep dükkan açma hayalim vardı. Şimdi ise bir dükkanım var ve 10 senedir işletiyorum. Maddi açıdan baktığımızda Çankırı'da fazla tatmin olamıyoruz. Eskisine göre işler düşük. Eskiden bu işi yapan fazla kişi yoktu; şimdi ise marketler bile takı satıyor. Bu dükkan benim için hem hobi hem de maddi kazanç kapısı. Burada hediyelik ürünler ve doğal taş gibi takılar satıyorum" dedi.

Hayalini gerçekleştirdi, kendi işinin patronu oldu - 2. Resim

"DÜKKANIMI ÇOK SEVİYORUM" 

Fatma Gökkaya, "Dükkanımı çok şirin buluyorum, çok da seviyorum. Burada kendimi küçük bir fanusta gibi hissediyorum. Kimi müşteriler de çok beğeniyor. Bağ-Kur'umu yatırdım, harçlığım da çıkıyor. Kiramı da verdikten sonra kalan gelirle evime katkı sağlıyorum. Dilediğimiz gibi rahatça harcama yapabiliyoruz. Sağlığım ve şartlar el verdiği sürece bu işime devam edeceğim" diye konuştu.

Hayalini gerçekleştirdi, kendi işinin patronu oldu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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