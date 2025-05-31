Sosyal medyada binlerce beğeni alan görüntü! Nedeni olaydan daha duygusal
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Adana'da bir dedenin yağmur altında torununu sırtına alıp İstiklal Marşı'nı okuması saniye saniye kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü binlerce beğeni aldı.
Adana'da ismi öğrenilemeyen dede, cuma günü okula torununu almak için geldiği sıralarda şiddetli yağmura yakalandı. Şemsiyesini açıp torununu götüreceği sırada İstiklal Marşı başladı.
BİTENE KADAR BEKLEDİ
Bunun üzerine dede, eve gitmek yerine torununu sırtına alıp şemsiyeyi de açarak yağmur altında İstiklal Marşı bitene kadar marşa eşlik edip bekledi. Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler herkes tarafından beğenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin