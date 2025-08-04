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Büyükada'da şüpheli ölüm! Sahilde ceset bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul, Büyükada, Ceset, Ölüm, Polis, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Büyükada'da sahilde bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 25-30 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Büyükada sahilde meydana geldi. Denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar 112'ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan bir erkek cesedini karaya çıkardı.

Büyükada'da şüpheli ölüm! Sahilde ceset bulundu - 1. Resim

25-30 YAŞLARINDA OLDUĞU TESPİT EDİLİYOR

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 25-30 yaşlarında olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, henüz kimliği belirsiz erkek cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri, şahsın kimliğini belirlemek ve ölüm sebebini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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