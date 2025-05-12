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''Fenomenlere özendim'' diyen trafik canavarı cezadan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu’da sosyal medya hesabında tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri paylaşan sürücü, trafik ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Ehliyetine ve motoruna el konulan şahsa 11 bin lira ceza yazıldı. Yaklanan motosiklet sürücüsünün "Influencerlara özeniyorum" savunması ise çok konuşuldu.

Bir trafik canavarı daha Bolu’da yakalandı. Sosyal medya hesabında motosikletiyle ön kaldırarak, 236 kilometre tek teker hızla gezdiği görüntüleri paylaşan motosikletin sürücüsü Batuhan T., akşam saatlerinde trafik polisinin takibi sonucu Kılıçarslan Mahallesi’nde yakalandı. 

''Fenomenlere özendim'' diyen trafik canavarı cezadan kaçamadı - 1. Resim

EHLİYETİNE VE MOTORUNA EL KOYULDU

Sürücünün ehliyetine ve motoruna ’sağlık durumunun yerinde olup olmadığı tespiti’ gerekçesiyle el konuldu. Ayrıca yeniden ehliyetini almak için psikoloğa başvurmaları gerektiği öğrenildi. Motosikleti, oto kurtarıcı yardımıyla yediemine çekilen sürücüye tehlikeli araç kullanmaktan ise toplamda 11 bin 434 lira ceza kesildi.

''Fenomenlere özendim'' diyen trafik canavarı cezadan kaçamadı - 2. Resim

''ONLARA ÖZENİYORUM''

Motosikletiyle tehlikeli hareket yapan sürücü Batuhan T., influencerlara özendiğini dile getirdi. Batuhan T., "Yaptığım bir hataydı, bunun üzerine ceza ve ehliyetime el konuldu. Yaptığım doğru değil. Birkaç tane özendiğim influencer vardı. Nasip böyleymiş. Dağdan inip üzerimizi değiştirmeden ceza yedik. Yapacak bir şey yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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