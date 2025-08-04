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Sokak ortasında facia anları! Kavga ettikleri şahsa taşla saldırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sokak ortasında facia anları! Kavga ettikleri şahsa taşla saldırdılar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada bir şahıs kafasına taş atılarak bayıltıldı. Kan donduran olay anbean kameralara yansıdı.

İlçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Tekin Sokak’ta meydana gelen olayda; henüz bilinmeyen bir sebepten yabancı uyruklu 2 grup arasında tartışma çıktı.

Sokak ortasında facia anları! Kavga ettikleri şahsa taşla saldırdılar - 1. Resim

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup arasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Olayda bir şahıs da kafasına taş atılması sonucu olay yerinde bayıldı.

Sokak ortasında facia anları! Kavga ettikleri şahsa taşla saldırdılar - 2. Resim

ARKADAŞLARI YARDIMA KOŞTU

Olaya karışan bazı şahıslar arkadaşlarının yardımına koşarken, bazıları da taşı atan şahsı kovaladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kafasına taş atılan S.J.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Olay anı anbean kameralara yansıdı.

Sokak ortasında facia anları! Kavga ettikleri şahsa taşla saldırdılar - 3. Resim
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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