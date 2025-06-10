Termal suya giren emekli öğretmenden acı haber! Feci şekilde can verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğal termal suya giren emekli öğretmen bir anda fenalaşması üzerine boğularak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Korkunç olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki doğal termal alanında meydana geldi. Ailesiyle birlikte doğal kaplıcaya giden Hasan Yıldırım, (58) üzerini çıkarıp suya girdiği esnada bir anda fenalaşarak suya düştü. Su üzerinde hareketsiz yatan adamı gören ailesi yardıma koşarak sudan çıkarttı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Öte yandan, 112'ye haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü öğrenen ailesi, fenalık geçirdi. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.