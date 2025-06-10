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Kayalıktan düşen çoban faciayı yaşadı! AFAD ekipleri harekete geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kayalıktan düşen çoban faciayı yaşadı! AFAD ekipleri harekete geçti
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayalık alanda düşerek ayağını kıran 18 yaşındaki çoban için AFAD ekipleri harekete geçti. Sedye ile güvenli alana taşınan çoban, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Kazantaş köyünde küçükbaş hayvan otlatan 18 yaşındaki Abdulkadir İlimli, kayalık alanda dengesini kaybederek düştü. Kaza esnasında ayağı kırılan İlimli için olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kayalıktan düşen çoban faciayı yaşadı! AFAD ekipleri harekete geçti - 1. Resim

ÇOBANA ÇETİN ARAZİ KOŞULLARINDA ULAŞTILAR

AFAD ekipleri zorlu arazi koşullarında İlimli'ye ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Sedye ile güvenli alana taşınan çoban, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kayalıktan düşen çoban faciayı yaşadı! AFAD ekipleri harekete geçti - 2. Resim

Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan İlimli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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