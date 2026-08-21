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Aroma su, yüksek pH değerini FSC sertifikalı karton ambalajla buluşturdu

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Aroma su, yüksek pH değerini FSC sertifikalı karton ambalajla buluşturdu
Fotoğraf Başlığı Aroma su, yüksek pH değerini FSC sertifikalı karton ambalajla buluşturdu

Uludağ’ın 2.020 metre rakımındaki kaynağından el değmeden Aroma tesislerine ulaşan pH 8.15 doğal kaynak suyu, 330 ml karton ambalajıyla Türkiye’nin üst segment otellerinde yerini aldı.

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Aroma, 330 ml karton ambalajlı doğal kaynak suyunun görünümünü yeniledi. Yeni tasarım, ürünün Uludağ ile kurduğu bağı daha yalın, güçlü ve kolay tanınan bir görsel dille raflara taşıyor.

BURSA, 21 Ağustos 2026 – Türkiye’nin köklü içecek markalarından Aroma, 330 ml doğal kaynak suyunun karton ambalajını yeniledi. Yüksek pH değeri, çevreci ambalaj yaklaşımı, güneş ışınlarını içine almayan yapısı ve cam kırılma riski taşımayan özelliği ile öne çıkan Aroma Su, özellikle otel ve premium tüketim kanallarına yeni nesil bir alternatif sunuyor.

Uludağ’ın 2.020 metre rakımındaki kaynağından el değmeden ve dış hava ile temas etmeden Aroma tesislerine ulaşan doğal kaynak suyu, pH 8.15 değeriyle farklılaşıyor. Aroma, yüksek pH değerini ve en üst kalite suyunu premium ambalajıyla tüketiciye sunuyor.

Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak SuyuTetrapak karton ambalaj su tüketiminde Türkiye’de ilk ve tek!

Aroma su, yüksek pH değerini FSC sertifikalı karton ambalajla buluşturdu
Başlık ResmiAroma su, yüksek pH değerini FSC sertifikalı karton ambalajla buluşturdu

CAM KIRILMA RİSKİ OLMADAN PREMIUM SUNUM

Cam ambalaja özgü kırılma riskini taşımayan karton format; otel odaları, minibarlar, toplantı ve etkinlik alanları, spa, spor salonu, havuz ve plaj gibi farklı kullanım noktalarında güvenli ve pratik bir çözüm sağlıyor. Yeni ambalajıyla Türkiye’nin üst segment otellerinde yerini alan Aroma Su, sağlıklı yaşam, güvenli kullanım ve sürdürülebilir ambalaj beklentilerini tek üründe buluşturuyor.

Aroma Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Duruk, yeni ambalaja ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
“Bugünün tüketicisi su seçiminde yalnızca lezzete değil; kaynağa, pH değerine, ambalaj güvenliğine ve çevresel sorumluluğa da bakıyor. Uludağ’ın 2.020 metre rakımındaki kaynağından el değmeden tesislerimize ulaşan suyumuzu, pH 8.15 değeri ve FSC sertifikalı karton ambalajıyla bu yeni beklentilere cevap verecek şekilde sunuyoruz. Cam kırılma riski taşımayan 330 ml formatımızın özellikle otel dünyasında sağlıklı, güvenli ve çevreci su sunumunun yeni standardı olacağına inanıyoruz.”

Yeni ambalajda Uludağ’ın doğal yapısından, dağ siluetinden ve suyun hareketinden ilham alan yalın bir görsel dil kullanılıyor. Aroma’nın Bursa’dan doğan marka mirasını modern bir tasarımla buluşturan ambalaj, ürünün pH 8.15 değerini ve doğal kaynak kimliğini daha görünür hale getiriyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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