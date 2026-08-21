"BİM kırtasiye ürünleri 2026 ne zaman gelecek?" belli oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul alışverişine hazırlanan öğrenci ve velilerin gözü BİM kırtasiye ürünlerine çevrildi. Defterden kaleme, okul çantasından boya çeşitlerine kadar birçok ürünün yer alacağı BİM okul malzemeleri için satış takvimi gündemdeki yerini aldı.

Okulların açılmasına kısa süre kala kırtasiye alışverişi de hız kazanmaya başladı. Her yıl eğitim dönemi öncesinde farklı okul ihtiyaçlarını raflara getiren BİM'in 2026 kırtasiye ürünlerinin mağazalara geleceği tarih merak ediliyor. BİM tarafından yapılan paylaşımda okul ürünlerinin satışa çıkacağı gün duyurulurken, öğrenciler ve veliler BİM kırtasiye kataloğunda hangi ürünlerin bulunacağını araştırmaya başladı.

BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 2026 NE ZAMAN GELECEK?

BİM'in okul dönemine özel hazırladığı kırtasiye ürünleri 23 Ağustos 2026 Pazar günü mağazalarda satışa çıkacak. BİM tarafından yapılan "Beklenen gün yaklaşıyor" paylaşımında kırtasiye ürünlerinin 23 Ağustos'tan itibaren tüm BİM mağazalarında bulunacağı duyuruldu. Satış tarihinin açıklanmasıyla birlikte özellikle okul çantası, defter, kalem, matara ve boya çeşitlerini uygun fiyatlarla almak isteyen öğrenci ve velilerin bekleyişi sona erdi. Ürünler 23 Ağustos itibarıyla satışa sunulacak.

BİM kırtasiye ürünleri 2026 ne zaman gelecek? İşte beklenen tarih

BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ KATALOĞUNDA NELER VAR?

Yeni eğitim öğretim dönemine yönelik hazırlanan ürünler farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin temel okul ihtiyaçlarına odaklanıyor. Defter ve yazı gereçlerinden okul çantalarına kadar geniş bir ürün grubunun BİM mağazalarında satışa sunulması bekleniyor.

Kırtasiye ürünleri arasında çizgili, kareli ve spiralli defterler, resim defterleri, kurşun ve uçlu kalemler, tükenmez kalemler, keçeli kalemler, silgi ve kalemtıraş gibi temel malzemeler bulunuyor. Kuru, sulu, pastel ve guaj boya setlerinin yanı sıra cetvel takımları, yapıştırıcı, bant ve dosyalama ürünleri de okul alışverişi kapsamında öne çıkıyor.

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