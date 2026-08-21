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Ekonomi

Gümüş fiyatları neden yükseliyor? Gümüş fiyatlarında son durum

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Gümüş fiyatları neden yükseliyor? Gümüş fiyatlarında son durum

Gümüşte hareketlilik haftanın ilk işlem gününden bu yana devam ediyor. Türkiye’de gram gümüş 100 liralık psikolojik eşiğin üzerine çıktı.Faiz ve enflasyon görünümüne ilişkin verilen mesajlar, değerli metal fiyatlarının seyri açısından ana belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Peki, Gümüş fiyatları neden yükseldi, yükseliş devam eder mi?

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ABD Hazine Bakanlığı, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 10 ila 20 yıl ve 20 ila 30 yıl vadeli nominal kuponlu menkul kıymetleri kapsayan likidite destekli geri alım operasyonlarında limit artışına gidildiği belirtildi. Yaşanan gelişme ardından gümüş ve altının onsundaki yükseliş devam ediyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ons gümüş fiyatı an itibarıyla 69,03 dolardan işlem görüyor.

Analistler bugün (21 Ağustos) yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışındaysa açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Gümüş fiyatları neden yükseliyor? Gümüş fiyatlarında son durum
Başlık ResmiGümüş fiyatları neden yükseliyor? Gümüş fiyatlarında son durum

GÜMÜŞ FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Küresel ekonomideki ivmenin yönünü belirleyen ABD piyasasındaki gelişmeler de gümüş fiyatlarını etkiliyor. ABD’nin son açıkladığı enflasyon verisinin ardından Fed’in eylül toplantısında faiz artırımına gitme ihtimalinin daha düşük olması, faiz getirisi bulunmayan değerli metallere olan ilgiyi destekledi. Dolar endeksindeki gerileme de gümüş fiyatlarına olumlu yansıdı.

Gümüş fiyatları neden yükseliyor? Gümüş fiyatlarında son durum
Başlık ResmiGümüş fiyatları neden yükseliyor? Gümüş fiyatlarında son durum

GÜMÜŞ NEDEN RAĞBET GÖRÜYOR?

Gümüşe yönelik talep giderek artarken, bu yükselişin başlıca nedenlerinden biri sanayi kullanımındaki artış olarak öne çıkıyor. Elektronik, güneş enerjisi ve ileri teknoloji ürünlerinde yaygın şekilde kullanılan gümüş, finansal gelişmelerin yanı sıra küresel üretim ve teknoloji yatırımlarındaki hareketlilikten de etkileniyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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