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İdefix Grup Alışverişi

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İdefix Grup Alışverişi
Başlık Resmiİdefix Grup Alışverişi

idefix, müşterilerin birlikte satın alarak daha avantajlı fiyatlara ulaşabildiği yeni Grup Alışverişi modelini hayata geçirdi. Yeni modelle müşteriler, belirlenen ürünleri Grup Alışverişi’ne özel avantajlı fiyatlarla satın alma fırsatı yakalarken kampanyaları çevreleriyle paylaşarak daha fazla kişinin kampanyadan yararlanmasına katkı sağlayabiliyor.

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Günlük hayatta avantajlı bir ürün ya da fırsatla karşılaşıldığında bunu arkadaşlarla, aileyle ve yakın çevreyle paylaşmak sıkça karşılaşılan bir davranış. idefix’in yeni Grup Alışverişi modeli de bu yaklaşımı dijital alışveriş deneyiminin bir parçası haline getiriyor.

Kampanyada belirlenen stok adetlerine ulaşıldığında müşteriler, ürünleri Grup Alışverişi’ne özel çok avantajlı fiyatlarla satın alabiliyor. Bu nedenle kampanyalarda stoklar tükenmeden harekete geçmek önem taşıyor.

idefix Genel Müdürü Onur Bayhan
Başlık Resmiidefix Genel Müdürü Onur Bayhan

ALIŞVERİŞ SÜRECİ ANLIK OLARAK TAKİP EDİLEBİLİYOR

Grup Alışverişi modelinde müşteriler, kampanyanın ilerleyişini, hedefe ne kadar kaldığını ve kampanyaya ilişkin detayları kampanya süresi boyunca takip edebiliyor. Müşteriler ayrıca kampanyaları arkadaşları, aileleri ve çevreleriyle paylaşarak daha fazla kişinin katılımını sağlayabiliyor.

Böylece müşteriler yalnızca bir fırsattan yararlanmakla kalmıyor; fırsatı çevreleriyle paylaşarak alışveriş deneyiminin aktif bir parçası haline geliyor.

Grup Alışverişi modeline ilişkin değerlendirmede bulunan idefix Genel Müdürü Onur Bayhan, “Grup Alışverişi’ni yalnızca yeni bir kampanya modeli olarak değil, alışveriş deneyimini değişen tüketici ihtiyaçlarına göre geliştiren önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu modelle, aynı ürüne yönelik talepleri bir araya getirerek satıcılarımızın daha hızlı satış yapmasını sağlıyor, oluşan avantajın bir bölümünü de müşterilerimize fiyat avantajı olarak yansıtıyoruz. Müşterilerimiz ise yakaladıkları fırsatları çevreleriyle paylaşarak alışveriş deneyiminin aktif bir parçası haline geliyor. Böylece hem müşterilerimiz hem de iş ortaklarımız için kazan-kazan şeklinde sürdürülebilir bir model oluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

SATICILAR İÇİN YENİ BİR SATIŞ MODELİ

Grup Alışverişi, idefix’te satış yapan iş ortaklarına da yeni fırsatlar sunuyor. Satıcılar, ürünlerini Grup Alışverişi’ne özel avantajlı fiyatlarla müşterilerle buluştururken aynı ürüne yönelik talebi bir araya getirerek ürünlerini daha hızlı satışa dönüştürebiliyor.

Grup Alışverişi kampanyasında belirlenen satış hedefine ulaşılamaması durumunda satıcılar, maddi kayıp ve satıcı puanı etkisi olmadan kampanyayı iptal edebiliyor veya mevcut siparişleri onaylayarak satışa devam edebiliyor. Böylece iş ortakları kampanya sonucuna göre kendileri için uygun seçeneği değerlendirebiliyor.

Grup Alışverişi ile idefix, müşterilerine farklı ve katılımcı bir alışveriş deneyimi sunarken iş ortakları için de yeni satış ve verimlilik fırsatları oluşturmayı amaçlıyor. Önümüzdeki dönemde idefix, Grup Alışverişi modelini daha da geliştirerek müşterilerine daha fazla avantaj, iş ortaklarına ise daha fazla satış ve verimlilik fırsatı sunmayı hedefliyor.

Editör : SILA EVMEZ | Kaynak: Bülten
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