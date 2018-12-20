Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, söz konusu satışın onaylanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “Dışişleri Bakanlığı, 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman satışını onaylamaya karar verdi. Hava ve füze tehditleri ile başka saldırıları caydırma kabiliyetine sahip güvenli bir Türkiye, NATO ve Avrupa kıtasında barış ve istikrarı sağlayacaktır” denildi.



PESKOV: BİZİ ETKİLEMEZ

Rusya’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Patriot sistemlerinin Türkiye’ye satışına onay vermesinin Rus S-400 sistemlerinin satış süreci ile bağlantısı olmadığını ve mevcut sözleşmenin uygulamasının devam ettiğini söyledi.