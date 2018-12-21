Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın Marsilya kentinde seyir halindeki trenin raydan çıkması sebebiyle kaza meydana geldi. Kaza sebebiyle 14 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.



Kazanın, ray üzerinde yabancı cisimle temas eden tekerin raydan çıkması sebebiyle yaşandığı belirtildi. Kazanın ardından bölgede tren seferleri geçici bir süre için durduruldu.