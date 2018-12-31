Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın güneyindeki Magnitogorsk kentinde sabaha karşı büyük bir patlama oldu.

Doğalgaz kaynaklı patlama nedeniyle 10 katlı katlı bir bina çöktü.

Rus haber ajansları, patlamada en az üç kişinin öldüğünü bildiriyor.

Kurtarma ekipleri enkaz altındakileri kurtarmak için uğraş verirken, üç yaralı kurtarıldı.

Yetkililer 16 kişinin tahliye edildiği binada 110 kişinin yaşadığı aktarıyor.

Patlamanın etkisi o kadar büyüktü ki, çevredeki 48 bina hasar gördü.

Rusya'da bugün Yeni Yıl kutlamaları nedeniyle tatil.

Magnitogorsk, başkent Moskova'ya 1700 kilometre mesafede bulunuyor.