Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela’da kendisini Başçavuş Valdren Figueroa olarak tanıtan bir asker ve yaklaşık 40 yandaşı, Ulusal Muhafız Karakolundan silah çalarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya görevinden ayrılma çağrısında bulundu. Halkı sokağa davet eden darbecilerin çağrısına uyan bir grup insan, Başkanlık Sarayı'nın yakınındaki San Jose de Cotiza’da toplanarak protesto düzenledi. Polis, protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Darbe girişimi günün erken saatlerinde, askeri kamuflaj giymiş ve saldırı silahları taşıyan bir grup askerin Maduro hükümetini tanımadıklarını belirten bir dizi video yayınlamasından sonra başladı. Videolardan birinde “Venezuela halkına” hitap eden Başçavuş Figueroa, destek için halkın sokaklara çıkmalarını istedi.

Darbeci askerler tutuklandı



Figueroa videoda, “Anayasayı savunmak için sokaklara çıkmayı istediniz, işte buradayız. Işığı yakmamızı istedin, biz de öyle yaptık. Desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Venezuela Ordusunca yapılan açıklamada ise isyancı askerlerin tutuklandığı bildirildi. Venezuela Ordusu, Cotiza’da küçük bir grubun tencere ve tavaları vurduğunu, çöpleri yaktığını ve Ulusal Güvenlik Birimlerine taş attığını ama önemli bir durumun olmadığını belirtti.

Saat sonra bile patlama sesleri geliyor



Darbecilerle ilgili bir açıklama da Ulusal Kurucu Meclis (ANC) Başkanı Diosdado Cabello’dan geldi. Cabello, silahlı kuvvetlerin darbecileri etkisiz hale getirdiğini ve teslim aldığını açıkladı. Savunma Bakanlığından darbe girişiminin engellendiği açıklaması gelse de uluslararası ajanslar Cotiza’dan sabah 08.00 sularında hala patlama sesleri geldiğine yönelik yayınlarına devam ediyor.

Yaşanan darbe girişiminde “halkın lideri” olarak öne çıkan 36 yaşındaki manikürcü Maria Fernanda Rodriguez adlı bir kadının uluslararası ajanslara tek tek açıklamalar yapması dikkat çekti.