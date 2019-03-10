Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’daki Sovyet askerî kuvvetlerinin eski karargâhı, ormanlık bir şehir. Bir dönemin küçük Moskova’sı, şimdi dünyanın sayılı “yasak” yerlerinden...

Berlin merkezine sadece 40 kilometre mesafedeki Wüensdorf, 18. yüzyılda imparatorluk ordusu; daha sonra Prusya tarafından askerî karargâh olarak kullanıldı. Hitler’in iktidara gelmesinin ardından bu defa Naziler’in eline geçti. Yüksek rütbeli komutanlar için yer altı sığınağı şeklinde planlanan karargâh, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman kuvvetlerinin haberleşme ağının da merkeziydi.

Wüensdorf, savaş bitince Kızılordu’nun Almanya’daki en büyük askerî üssüne dönüştürüldü. Mevcut yapılara yüzme havuzu, lojmanlar, okullar, spor salonları, tiyatro ve sinema ilave edildi. 1990’da Sovyet askerlerinin çekilmesi emri gelene kadar üssün nüfusu 500 binden fazlaydı. Bunun 330 bini asker ve 200 bini aile üyelerinden oluşuyordu. Çekilmeyle birlikte 4 bin tank ve 8 bin zırhlı araç bölgeden ayrıldı. Kasaba soğuk savaş döneminde Doğu Almanya vatandaşları için yasak bölgeydi. Lenin heykelinin hâlâ nöbet beklediği karargâh, “yasak alan” kimliğini günümüzde de sürdürüyor.

Bölgede 30 yıldır hayat belirtisi yok. Kaderine terk edilen kasabada binalar çürürken, geçmişin karanlığı unutulmaya çalışılıyor. Şehir hakkında bilgi edinmek için her yıl yaklaşık 20 bin ziyaretçi Wüensdorf’a geliyor.