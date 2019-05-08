Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika halkı bugün sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 8 partinin adayı Cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı olan Cyril Ramaphosa, üyesi olduğu Afrika Milli Kongre Partisi'nin (ANC) yönetimi altında yaygınlaşan rüşveti temizleyeceğini sözünü verirken, vatandaşlardan da destek istedi.

Yapılan anketler ANC’nin aldığı oy oranını düşürse bile seçimi kazanabileceğini öne sürdü. ANC’nin alacağı en az oyun yüzde 49,5 olacağı tahmin ediliyor. Rüşvet, suç ve ekonomi konusunda hayal kırıklığının halkın ANC’ye olan desteğini azalttığı belirtildi.

Güney Afrika, yüzde 27.1’le dünyanın en yüksek işsizliğinin yaşandığı bir ülke durumunda. 58 milyon nüfusa sahip olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 6 milyonu aşkın insan işsiz olarak bulunuyor.

Siyah çoğunluğun daha çok yararlanması için köklü bir ekonomik değişimi savunan Ekonomik Hürriyet Savaşçılar Partisi (EFF), ANC’nin yanlış idaresinden hayal kırıklığına uğrayan halkın desteğini almayı düşünüyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti seçimlerinde bir de Türk Cumhurbaşkanı adayı da var. 1973 Van doğumlu Mehmet Vefa Dağ, 2001 yılında Güney Afrika’ya gitmiş ve 2009 yılında politikaya atılmıştı. Mehmet Vefa Dağ, kendisinin kurduğu Güney Afrika Demokratik Hareket Partisi'nin (SANDM) Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime girdi. Genel Merkezi, Cape Town’da bulunan (SANDM) diğer 8 partiyle birlikte seçime giriyor. Dağ, seçim vaatleri arasında sosyal revizyon, gelişmiş ekonomi, mahalli otomobil, hızlı tren projeleri ve Afrika'nın en büyük hava limanının inşası bulunuyor. Cumhurbaşkanı adayı Dağ, partisinin 8 bin kayıtlı üyesinin bulunduğunu ifade etti.