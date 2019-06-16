Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi  Arabistan ve ABD hava kuvvetlerine ait F-15C Eagles tipi uçaklar Basra Körfezi'nde ortak uçuş yaptı ve uçuş sırasında havada yakıt ikmali  gerçekleştirdi.

Uçuşun iki ülke arasında askeri ilişkilerin ve ortak çalışmaların  güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından uçuşa katılan  uçakların video ve fotoğrafları paylaşıldı.

Suudi Arabistan kaynakları, uçuşun amacına ilişkin daha fazla bilgi  vermezken, ABD tarafından da bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Suud medyasında mayıs ayında yer alan habere göre, Suudi Arabistan ve  bazı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, ABD’nin, güçlerini Basra Körfezi ve  Körfez ülkeleri kara sularında yeniden konuşlandırma talebini kabul etmişti.

Bu onayın ABD ile Körfez ülkeleri arasındaki ikili anlaşmalar  temelinde verildiği, Körfez-ABD anlaşmasının, İran’ı, özellikle de bölgenin  güvenliğini ve istikrarını tehlikeye atan davranışlarından kaynaklanabilecek  olası saldırılardan caydırmayı hedeflediği ileri sürülmüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da ülkesinin  bölgede bir savaş istemediğini ve uluslararası toplumun "İran'a yönelik kararlı  bir tavır" sergilemesi gerektiğini belirtmişti.

Umman Körfezi'ndeki 2 tankere yönelik saldırı 

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı  petrol tankerleri geçen perşembe günü saldırıya uğradıkları için ABD  Donanmasından yardım istemişti. 

Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous",  uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı  tahliye edilmişti. 

ABD yönetimi, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamış ve İran Devrim  Muhafızları Ordusuna ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan  tankerden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri  yayınlamıştı. 

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili  ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

Mayıs ayında da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) farklı ülkelerden 4  sivil ticari kargo gemisinin, BAE'nin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı  yakınlarında sabotaja uğradığını duyurmuştu.