Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Trump yönetimi, Hindistan’ın Rusya’da S-400 hava savunma sistemi almaması için baskılarını artırıyor. Yeni Delhi hükûmetininin tehditlere rağmen geri adım atmaması üzerine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan’a gitti. Görüşmelerin ardından açıklama yapan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, S-400’lerin Hindistan’ın ulusal çıkarı olduğunu ifade etti. ABD’nin muhtemel S-400 yaptırımlarıyla ilgili bir soruya Jaishankar “Pek çok ülkeyle ilişkimiz var, bunların bir geçmişi var. Biz, millî menfaatlerimize uygun olanı yapacağız. Stratejik ortaklığın bir gereği, her ülke diğerinin ulusal çıkarlarını anlamalıdır” cevabını verdi.

İLK TESLİMAT 2020’DE

Hindistan, ekim ayında Rusya’yla S-400 anlaşması yapmıştı. İmzaların atılmasından bu yana ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, defalarca Hindistan’ı tehdit etti. Hindistan Savunma Bakanlığı, teslimatın 2020 Ekim’den başlayıp Nisan 2023’e kadar tamamlanacağını açıkladı. Bakanlık, savunma sisteminin tedarikini etkileyebilecek bütün gelişmelerin farkında olunduğu da vurgulanmıştı.

SİLAHLAR RUSYA’DAN

Herhangi bir askerî tedarikçiye bağımlı kalmak istemeyen Hindistan, stratejik özerkliğini kaybetme endişesiyle askerî sistem alım kaynaklarını çeşitlendirerek bu alandaki ihtiyacını Rusya’nın yanı sıra ABD, İsrail ve Fransa gibi ülkelerden sağlıyor. Ancak Hindistan en büyük askerî teçhizatını Rusya’dan karşılıyor. 2017 verilerine göre Hindistan ordusunun satın aldığı silahların yaklaşık yüzde 70’i Rus yapımı.