Japonya’da 245 üyeli Üst Meclis'in 124 üyesinin belirleneceği seçim sona erdi. Sandıkların kapanması ile resmi olmayan sonuçlar da açıklanmaya başladı. Kamu yayıncısı NHK'ya göre, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin iktidar koalisyonunun Üst Meclis'te 63'ten fazla sandalyeyi güvence altına alarak, çoğunluğu koruyacağı öngörülüyor.
Japonya'da seçim sonra erdi
21.07.2019 - 14:57 | Son Güncelleme: 21.07.2019 - 14:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Japonya’da bugün gerçekleştirilen Üst Meclis seçimleri tamamlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Japonya,seçim,Senato,Üst Meclis,Şinzo Abe,
638588 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/638588.aspx
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