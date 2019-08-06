Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İdlib'de rejim güçlerinin ateşkes iptalinin ardından bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Dujarric, ''Hama'nın kuzeyi, İdlib'in güneyi ve Halep'in batısında hava saldırıları ve çatışmalar yeniden alevlendi. İdlib ve çevresindeki sivillerin güvenliğinden derin endişe duyuyoruz.'' dedi.

Son 4 ayda çatışmalar nedeniyle 500'e yakın sivilin hayatını kaybettiğini ve en az 400 bin kişinin yerinden edildiğini aktaran Dujarric, tüm taraflara ve taraflar üzerinde nüfuzu olanlara uluslararası insani hukuk gereği sivillerin korunması çağrısı yaptı.

Suriye'de rejim, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 13'ncü toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Rejim ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlali ile gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağına göre ise (SNHR), rejim ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivil yaşamını yitirdi.