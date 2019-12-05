Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülke tarihe damga vuran sarı yeleklilerin bir yıldır devam eden gösterilerinin ardından en büyük krizle karşı karşıya kaldı. Çok sayıdaki sektör çalışanları Macron yönetiminin hazırladığı ve emeklilikte memur ve işçi ayrımını ile onlara tanınan ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e çıkarmayı öngören emeklilik reformuna tepki göstermek için bugün süresiz greve gidiyor. Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France’ın çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, hastane çalışanları, öğrenciler, postane çalışanları, memurlar, avukatlar, tarım çalışanları, ambulanslardaki görevli sağlık ekibi, taksi şoförleri, öğretmenler, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF çalışanları, nakliye şoförleri, hastanelerin acillerinde çalışanlar, Fransız otomobil markası Renault ve rafineri çalışanları greve gidecek.

OKULLARIN ÇOĞU KAPALI

Grevler kapsamında bugün ülke genelindeki okulların yüzde 65’i kapalı olacak, Paris’te 16 metro hattının 11’i sefer yapmayacak, beşinde ciddi aksamalar yaşanacak. Banliyö trenlerinde ve otobüslerde de sıkıntılar yaşanacak. Hızlı tren seferlerinin yüzde 90’ı iptal edilirken diğer tren seferlerinin yüzde 97’si yapılmayacak. Ayrıca Air France’ın ülkedeki uçuşlarının yüzde 30’u iptal edildi. Sadece Paris’te değil diğer kentlerde de toplu taşımada büyük aksamalar yaşanacak. 5-8 Aralık’ta tren bileti satılmayacak, toplu taşıma araçlarında yaşanacak aksamalar yollarda yoğun trafiğin oluşmasına sebep olacak. Ülkenin diğer şehirlerinde de sokağa çıkacak protestocular Macron yönetiminin emeklilik reformundan vazgeçmesini bekliyor. Gösterileri ve grevleri, ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu başta olmak üzere çok sayıda işçi sendikası, polis sendikasının yanı sıra sarı yelekliler de destekliyor.