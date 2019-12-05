Polonya’nın güneyindeki kayak merkezi Szczyrk kasabasında bulunan üç katlı bir binada gaz patlaması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yıkılan evin enkazında kalan 3 yetişkin ve 1 çocuk olmak üzere 4 kişinin cesedi çıkarıldı. 8 kişinin bulunduğu binada yaklaşık 100 itfaiye görevlisinin kayıp 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Polonya’da gaz patlaması: 4 ölü
05.12.2019 - 11:15 | Son Güncelleme: 05.12.2019 - 11:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Polonya’nın kayak merkezi Szczyrk kasabasında bulunan üç katlı bir binada yaşanan gaz patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Polonya’nın güneyindeki kayak merkezi Szczyrk kasabasında bulunan üç katlı bir binada gaz patlaması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yıkılan evin enkazında kalan 3 yetişkin ve 1 çocuk olmak üzere 4 kişinin cesedi çıkarıldı. 8 kişinin bulunduğu binada yaklaşık 100 itfaiye görevlisinin kayıp 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Polonya,gaz patlaması,
666775 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/666775.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER