Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya’nın güneyindeki kayak merkezi Szczyrk kasabasında bulunan üç katlı bir binada gaz patlaması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yıkılan evin enkazında kalan 3 yetişkin ve 1 çocuk olmak üzere 4 kişinin cesedi çıkarıldı. 8 kişinin bulunduğu binada yaklaşık 100 itfaiye görevlisinin kayıp 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.