Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da emeklilik reformuna karşı işçiler bugün grev ve eylemlere başladı. Emmanuel Macron hükümeti tarafından hazırlanan puan tabanlı emeklilik sistemine karşı sendikalar greve başladı. Okul personeli, ulaştırma çalışanları, öğretmenler, hemşireler ve hastane personeli, polisler, temizlik işçileri, elektrik şirketi personeli, postane çalışanları, avukatlar, hastane ve havaalanı personelleri greve gitti. Grev ve eylemlere katılım en fazla Paris, Lyon ve Marsilya’da olurken resmi açıklamaya göre 30’a yakın kentte en az 285 bin kişi eylemlere katıldı.

Yerel saatle 14.00’de başlayan yürüyüşe yoğun katılım oldu. Paris’te polis yürüyüşe katılanların üst ve çantalarını aradı. Gösterilerde en az 70 kişi gözaltına alındı. Paris bölgesi toplu ulaşım ağı RATP’de grev 9 Aralık pazartesi gününe kadar uzatıldı Demiryolu ulaşımı yüzde 90 oranında durdu. Fransız petrol devi TOTAL tarafından yönetilen yedi rafineri bloke edildi.

Grev nedeniyle basılı gazetelerde çıkmazken, kamu radyosu yayınlarını durdurdu. Fransa’nın sembolü olan Eyfel Kulesi çalışanlarının da greve gitmesi nedeniyle kule ziyaretçilere kapatıldı. Fransa’da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre grevleri halkın yüzde 69’u destekliyor. Grevleri en çok destekleyenlerin ise 18-34 yaş aralığındaki kesim olduğu belirtildi.

Gösterilere ayrıca “Sarı yeleklilerin” de katılmasının beklendiği öğrenildi. İşçilerin eylemlerinin bugünden sonra da devam etmesi bekleniyor. Bazı işçi sendikalarının liderleri, Macron emeklilik sistemi planından ‘vazgeçene’ kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Macron'un emeklilik reformu

Fransa şu anda emeklilikle ilgili farklı sistemlere sahip, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise birleştirilmiş bir sistem oluşturmak istiyor. Yeni emeklilik planında çalışanların her gün için puan toplanması ve bu puanlara göre emeklilik maaşı alması ön görülüyor. Puan tabanlı emeklilik sistemine geçiş, birçok sektör için en avantajlı emekli maaşlarının kaldırılmasına neden olacak.

Fransa’da emeklilik yaşı son 10 yıl içinde 60'tan 62'ye çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre ise 64 yaşından önce emekli olanlar daha düşük emekli aylığı alacak. Örneğin, 63 yaşında emekli olan biri kişi yüzde 5 daha az maaş alacak. Bu nedenle sendikalar, çalışanların düşük maaş almamak için daha uzun çalışmak zorunda kalmalarından endişe ediyor.