Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Florida eyaletindeki Pensacola Deniz Hava Üssü'ne silahla ateş açıldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, saldırganın ise öldürüldüğü açıklandı. Öte yandan yerel medya en az 5 kişinin de hastaneye kaldırıldığını belirtti. Olayın yerel saatle 06.45 sıralarında gerçekleştiği bildirildi.