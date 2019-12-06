ABD'nin Florida eyaletindeki Pensacola Deniz Hava Üssü'ne silahla ateş açıldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, saldırganın ise öldürüldüğü açıklandı. Öte yandan yerel medya en az 5 kişinin de hastaneye kaldırıldığını belirtti. Olayın yerel saatle 06.45 sıralarında gerçekleştiği bildirildi.
ABD'nin deniz hava üssüne saldırı
06.12.2019 - 17:37 | Son Güncelleme: 06.12.2019 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Florida eyaletindeki Pensacola Deniz Hava Üssü'ne silahlı saldırı düzenlenirken saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : abd,silahlı saldırı,Florida,deniz hava üssü,
667106 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/667106.aspx
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