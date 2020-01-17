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Karlov suikasti davasında duruşma 3 Mart'a ertelendi
17.01.2020 - 15:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastine ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Mart'a erteledi.
Etiketler : Karlov suikasti,duruşma,erteleme,
675648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/675648.aspx
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