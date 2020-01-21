Putin, gelecek dönemde Rusya’nın genel siyasi sistemini değiştirmeye yönelik sinyalleri 15 Ocak’ta Federal Mecliste yaptığı konuşmada vermişti. Ardından ise, Dmitriy Medvedev başkanlığındaki hükûmet, sistem değişikliğinin önünü açmak için sürpriz bir şekilde istifa kararı almıştı. Mevcut sistemde devlet başkanı, başbakanı parlamentonun alt kanadı Duma’nın onayıyla atıyor. Duma, başbakan yardımcıları ve kabine üyelerini de başbakanın teklifiyle görevden azledebiliyor. Putin’in getirdiği değişiklikle, devlet başkanı, başbakan, başbakan yardımcıları ve icracı bakanları Duma’nın onayından sonra atayabilecek.
Rusya'da sistem değişiyor
21.01.2020 - 05:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 - 05:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, politika sistemindeki sürpriz değişiklik planını duyurduktan bir hafta sonra anayasal reformları kapsayan paketi parlamentoya sundu.
Etiketler : rusya,rusya politika,putin,
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