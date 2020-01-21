Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’nın İsrail-Filistin meselesine ilişkin her zaman, 1967 sınırları uyarınca, iki devletli çözümü desteklediğinin altını çizen Asselborn “Bunun için iki devlete ihtiyaç var, İsrail ve Filistin” değerlendirmesinde bulundu. Asselborn, ABD yönetiminin yakın zamanda İsrail’in yerleşim yeri politikasının uluslararası hukuka aykırı olmadığını kabul ettiğini hatırlatarak “Eğer bu politika sürdürülürse, iki devletli çözüm fiziksel olarak yok olacak” ifadesini kullandı. Bakan Asselborn, “AB’nin, Filistin’i devlet olarak tanıyarak güçlü bir mesaj vermesi gerekiyor. Bu mutlak surette bir gereklilik” diye konuştu. AB üyesi ülkelerin, hangi ülkeleri tanıyıp tanımayacağına kendilerinin karar verdiğini belirten Asselborn, bir grup Avrupa ülkesinin Filistin’i birlikte tanıma kararı alarak “uluslararası hukuk uyarınca Filistin’i düşündüğünü” gösterebileceğini söyledi.