Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Vuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden “gizemli hastalık” olarak anılan yeni tip koronavirüs, bugüne kadar çoğu Asya’da olmak üzere 10’dan fazla ülke ve bölgede görüldü.

26 Ocak itibariyle ‘koronavirüs’ten ölenlerin sayısı 81 ulaştı. Ölenlerin 27’sinin Huanan Deniz Ürünleri Pazarında çalışan veya ticaret yapan kişiler olduğu açıklandı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Vuhan’ın yıkılması gündemde.

100 BİN KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Karantina altına alınan bölgedeki insan sayısı 60 milyona ulaştı. Kentten sızan ses kaydına göre sadece Vuhan’da 100 bin vaka ve 2 bin 744 ölü var. 30 binin üzerinde Çinli gözlem altında tutuluyor. Bölgede sürekli toplu mezar kazılıyor. Karantina altına alınan şehirlerin dünya ile bağlantısı kesiliyor, şehirlerarası yollar beton bloklarla kapatılıyor. Ormanlar kızıl ötesi İHA’larla izleniyor, kimse şehirden çıkarılmıyor. Şehir dışına çıkmak isteyen vuruluyor. Çin’in virüse kontrol altına alınca Vuhan’ı yıkmayı düşündüğü öne sürülüyor.

Virüs Çin dışında da hızla yayılıyor. Hong Kong ve Macao özel idari bölgelerinde ve Tayvan’da toplam 17 kişi öldü. Tayland’da 7, Japonya’da 3, Güney Kore’de 4, ABD’de 5, Vietnam’da 2, Singapur’da 4, Malezya’da 3, Nepal’de 1, Fransa’da 3 ve Avustralya’da 5, Kamboçya’da 1, Kanada’da 2 vakaya rastlandı.

20 HASTADAN BİRİ...

Lancaster’da bir biyoistatistik araştırmacısı olan Dr. Jonathan Read’in tahminlerine göre, 4 Şubat’a kadar Vuhan’daki enfekte kişilerin sayısının 250 binden fazla olma ihtimali oldukça yüksek. Vuhan’da hastanelerde kontrol edilen her 20 kişiden birinde virüs olduğu tespit edilip onaylanmış durumda.

Vuhan Belediye Başkanı Zhou Xianwang, kentte karantina uygulanmaya başlamadan önce korona virüsü salgını ve Bahar Bayramı tatili nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin kenti terk ettiğini açıkladı. Çin hükûmeti, salgının yayılmasını önlemek için geçtiğimiz Perşembe Vuhan dâhil eyaletteki 14 şehrin tecrit altında tutulacağını duyurmuştu.

1,6 MİLYAR DOLAR ÖDENEK

Hubey eyaletinin Vuhan kentinde virüsün tespit edilmesinin ardından eyaletteki bazı şehirlerde toplu ulaşım hizmetleri durduruldu. Toplam nüfusu 150 milyonu bulan Guangdong ve Ciangşi eyaletlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi. Pekin, Şanghay, Tiencin ve Şian kentlerine uzun yol seferi yapan otobüslerin giriş ve çıkışı yasaklandı. Ciddi bir salgına dönüşen virüse karşı yeni yılı tatili 2 Şubat’a erteledi. Eğitimin ne zaman başlayacağının ilerleyen günlerde duyurulacağı kaydedildi. Çin’deki tüm finans departmanları koronavirüs ile mücadele etmek için 1.63 milyar dolar ayırdı.

Bu arada yarım milyondan fazla sağlık personeli salgını önleme, kontrol ve tedavisi için çalışıyor. İddiaya göre Çinli bilim insanları, korona virüsünün kök hücresini ayrıştırıp izole etmeyi başardı.

TAHLİYE SÜRÜYOR

ABD, Rusya ve Japonya vatandaşlarının karantina bölgesinden tahliyesi için Çin’e başvurdu. Japonya, Avustralya, ABD ve İngiltere hava alanlarından sıcaklık taraması ile hasta belirlemeye çalışıyor. Komşu Moğolistan’da tüm eğitim kurumları 2 Mart’a kadar tatil edildi. Kazakistan, Çin pasaportu sahipleri için 72 saatlik transit vizesiz düzenlemesini askıya aldı.