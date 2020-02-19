Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Melbourne kentinin kuzeyinde yer alan Mangalore kasabasında 2 küçük uçak havaalanı yakınlarında havada çarpışarak düştü. Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, uçaklarda 2’şer kişinin bulunduğu ve hepsinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden 4 kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.
Olay yerine ekiplerin sevk edildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Avustralya’da küçük uçaklar çarpıştı: 4 ölü
19.02.2020 - 11:12 | Son Güncelleme: 19.02.2020 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avustralya’da 2 küçük uçağın çarpışması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Melbourne kentinin kuzeyinde yer alan Mangalore kasabasında 2 küçük uçak havaalanı yakınlarında havada çarpışarak düştü. Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, uçaklarda 2’şer kişinin bulunduğu ve hepsinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden 4 kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : uçak kazası,Avustralya,
682436 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/682436.aspx
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