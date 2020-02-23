Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da düşük fiyatla hizmet sunan hava yolu şirketinin İcra Kurulu Başkanı O’Leary, Müslüman erkeklerin havalimanlarındaki tehdidin kaynağı olduklarını ve fişlenmeleri gerektiğini ileri sürdü. Times gazetesine konuşan O’Leary, havaalanlarındaki mevcut güvenlik politikalarını eleştirirken “Çocuklu bir aileye yönelik kontroller azaltılmalı. Bombacı kimdir? Bunlar kendi başlarına seyahat eden bekâr erkekler olacaklardır. Çocuklu bir aileyse geçip gitsin. Aile üyelerini havaya uçurma şansı sıfır. Bazı şeyleri söyleyemezsiniz çünkü bu ırkçılık olur. Ancak bombacı genellikle Müslüman inancındaki bir erkek olacaktır. Otuz yıl önce İrlandalıydı. Tehdit buradan geliyorsa, ona göre ele alın” dedi. O’Leary’in bu sözleri ülkedeki Müslümanların tepkisini çekti.