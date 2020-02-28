Almanya Başbakanı Merkel, Türk askerlerine yapılan acımasız saldırıları kınayarak, rejim ve destekçilerine saldırılara son verme çağrısında bulundu
Merkel'den kınama mesajı
28.02.2020 - 20:14 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 20:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Başbakanı Merkel, Türk askerlerine yapılan acımasız saldırıları kınayarak, rejim ve destekçilerine saldırılara son verme çağrısında bulundu
Etiketler : Merkel,
684698 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/684698.aspx
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