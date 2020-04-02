Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 54'e çıktığı ifade edildi.
Ülkedeki vaka sayısının 772'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, 20 kişinin de hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğu aktarıldı.
- Tunus
Tunus'ta da Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 13'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Zeyn el-Anz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 69 yaşındaki bir erkek hastanın virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.
Bakanlık dün Kovid-19 kaynaklı can kaybının 12'ye, vaka sayısının ise 423'e yükseldiğini duyurmuştu.